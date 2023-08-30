Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що усього було зафіксовано 44 ворожі цілі противника:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

За даними Залужного, силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Сили оборони півдня України зауважили, що над Миколаївщиною було знищено 3 ворожі дрони, а над Кіровоградщиною - 2.

"8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено", - додали у повідомленні