Українська ППО знищила 28 ракет і 15 безпілотників під час нічної атаки противника
У ніч з 29 на 30 серпня українські сили ППО знищили у небі над Україною 43 повітряні цілі: 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Зазначається, що усього було зафіксовано 44 ворожі цілі противника:
- 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.
- 16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
За даними Залужного, силами та засобами протиповітряної оборони знищено усі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.
Сили оборони півдня України зауважили, що над Миколаївщиною було знищено 3 ворожі дрони, а над Кіровоградщиною - 2.
"8 ракет було знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем на Одещині. Влучань та руйнувань не допущено", - додали у повідомленні
- У ніч з 29 на 30 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА та крилаті ракети для обстрілу України. Унаслідок падіння уламків у Києві дві людини загинули, ще три отримали ушкодження. У Житомирській області пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Більше про атаку читайте тут.
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