Українська ППО знищила 3 розвідувальні дрони РФ на півдні
У неділю, 1 жовтня, Сили ППО збили три російські розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР" у Миколаївській та Херсонській областях
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"1 жовтня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російські розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протиповітряна оборона знищила:
- 2 дрони на Миколаївщині;
- один на Херсонщині.
Фото: Сили оборони півдня
- У ніч на неділю, 1 жовтня, Повітряні сили разом з ППО знищили у небі над Україною 16 із 30 випущених російських "шахедів".
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