Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наша промисловість здатна виготовляти зразки, які відповідають стандартам НАТО й ми готові до їх випуску, в тому числі й приватні компанії. Програмні документи, які були запроваджені у 2017 році дають чітке розуміння, як ми мали розвивати наш оборонно - промисловий комплекс. У 2019 -2020 рр. оборонна промисловість була у ступорі. Закон про оборонні закупівлі є суперечливим, він забюрократизований. Це й призвело до уповільнення розвитку оборонно - промислового комплексу", - наголосив Бровченко.

Військовий експерт також додав, що частина підприємств згортали своє виробництво, тому що не бачили перспективи в забезпеченні озброєнням ЗСУ та інших військових формувань.

"В достатній кількості ми могли забезпечити армію України БПЛА (Безпілотний літальний апарат, - Ред.), легкою та важкою бронетехнікою, засобами радіоелектронної боротьби, боєприпасами", - підсумував Бровченко.

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