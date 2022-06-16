Українська промисловість здатна виготовляти зброю, яка відповідає стандартам НАТО, - військовий експерт Бровченко
Директор "Ліги оборонних підприємств України" Юрій Бровченко вважає, що у 2019 -2020 рр. українська оборонна промисловість була у ступорі. Це призвело до уповільнення виробничих спроможностей виготовлення зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наша промисловість здатна виготовляти зразки, які відповідають стандартам НАТО й ми готові до їх випуску, в тому числі й приватні компанії. Програмні документи, які були запроваджені у 2017 році дають чітке розуміння, як ми мали розвивати наш оборонно - промисловий комплекс. У 2019 -2020 рр. оборонна промисловість була у ступорі. Закон про оборонні закупівлі є суперечливим, він забюрократизований. Це й призвело до уповільнення розвитку оборонно - промислового комплексу", - наголосив Бровченко.
Військовий експерт також додав, що частина підприємств згортали своє виробництво, тому що не бачили перспективи в забезпеченні озброєнням ЗСУ та інших військових формувань.
"В достатній кількості ми могли забезпечити армію України БПЛА (Безпілотний літальний апарат, - Ред.), легкою та важкою бронетехнікою, засобами радіоелектронної боротьби, боєприпасами", - підсумував Бровченко.
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