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Українська Реконкіста

Михайло Басараб
20 листопада, 2022 неділя
18:03
Погляд Михайло Басараб

Зараз триває кульмінаційна фаза двадцятирічної української Реконкісти — періоду активної та фактично безперервної боротьби сучасних українців за українську Україну

Зараз часто виправляють тих, хто каже, що російсько-українська війна почалася 24 лютого, і цілком слушно уточнюють, що сьогоднішнє збройне вторгнення Росії почалося 20 лютого 2014 року.

Насправді ж ми сьогодні переживаємо кульмінацію свідомої масової боротьби українців за національне визволення, яка розпочалася у 2002-2004 роках — з перемоги "Нашої України" на парламентських виборах і Помаранчевої революції.

У 1991 році відбулася зламна подія, але понад десять років відносно невелике патріотичне пасіонарне ядро в явній меншості билося за пробудження "сонної", травмованої совком більшості. Російські сили безперешкодно формували тут основу для поглинання вже формально незалежної України, продовжуючи гнітити тут все національне.

Зараз триває кульмінаційна фаза двадцятирічної української Реконкісти — періоду активної та фактично безперервної боротьби сучасних українців за українську Україну

У 2002 році виразно патріотична сила вперше у незалежній Україні стає лідером виборів. "Наша Україна" бере чверть голосів. Далі у 2004 і 2014 рр. карта пробудженої нації щоразу покривала дедалі більшу частину мапи України. Спочатку ми подолали Дніпро, а з Революцією Гідності почали вирішальний похід на "юга-васток". У 2022 році Україна нарешті опанувала свідомість усіх мешканців всієї контрольованої території держави. Відбулося остаточне пробудження всієї нації.

Зараз триває кульмінаційна фаза двадцятирічної української Реконкісти — періоду активної та фактично безперервної боротьби сучасних українців за українську Україну.

Ще ніколи національно-визвольна боротьба українців не мала таких грандіозних масштабів, як зараз. Це вперше.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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