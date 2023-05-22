Українська розвідка підтвердила заяву Байдена про російські втрати в Бахмуті

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Ну тут жодних розбіжностей немає", - сказав він.

Юсов додав, що є лише питання різниці того, як подаються дані. За його словами, є підхід, коли подають загальні втрати разом з убитими та пораненими. Водночас є підхід, коли ліквідованих і ранених подають окремо. Різниця також є й у періоді, за який подаються ці дані.

"У цілому звичайно відбувається постійний обмін інформацією між Україною і нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", - підсумував представник ГУР.