Українська розвідка підтвердила заяву Байдена про російські втрати в Бахмуті
Головне управління розвідки підтвердило слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Росія втратила в Бахмуті понад 100 тис. військових
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.
"Ну тут жодних розбіжностей немає", - сказав він.
Юсов додав, що є лише питання різниці того, як подаються дані. За його словами, є підхід, коли подають загальні втрати разом з убитими та пораненими. Водночас є підхід, коли ліквідованих і ранених подають окремо. Різниця також є й у періоді, за який подаються ці дані.
"У цілому звичайно відбувається постійний обмін інформацією між Україною і нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам", - підсумував представник ГУР.
- 21 травня президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тис. осіб.
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