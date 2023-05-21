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Байден: РФ в боях за Бахмут втратила 100 тис. бійців

21 травня, 2023 неділя
14:38
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб

Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7 у японській Хіросімі.

Він сказав, що Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку близько 100 тисяч військових.

"Бахмут. Є питання - чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут - це спустошене місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ", - наголосив Байден.

Президент США говорив про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та участі в ньому винищувачів F-16. Він вважає, що F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті.

  • 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
  • Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня зранку ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський заявив про втрату контролю ЗСУ над містом Бахмут Донецької області. Згодом речник президента Сергій Никифоров заявив про помилку і зазначив, що президент заперечив взяття Бахмута. Потім Зеленський спростував цитування медіа його слів про нібито втрату контролю над містом
  • Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вдень 21 травня заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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