Байден: РФ в боях за Бахмут втратила 100 тис. бійців
Президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч осіб
Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7 у японській Хіросімі.
Він сказав, що Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку близько 100 тисяч військових.
"Бахмут. Є питання - чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут - це спустошене місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ", - наголосив Байден.
Президент США говорив про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та участі в ньому винищувачів F-16. Він вважає, що F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті.
- 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають.
- Міноборони РФ заявило про нібито взяття міста опівночі 21 травня.
- 21 травня зранку ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський заявив про втрату контролю ЗСУ над містом Бахмут Донецької області. Згодом речник президента Сергій Никифоров заявив про помилку і зазначив, що президент заперечив взяття Бахмута. Потім Зеленський спростував цитування медіа його слів про нібито втрату контролю над містом
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вдень 21 травня заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині Бахмута.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе