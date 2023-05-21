Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7 у японській Хіросімі.

Він сказав, що Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку близько 100 тисяч військових.

"Бахмут. Є питання - чи його втрачено, чи ні. А правда в тому, що понад 100 000 росіян втратили в Бахмуті. Це компенсувати дуже тяжко. Бахмут - це спустошене місто. Але їм вдалося скувати дуже багато російських військ", - наголосив Байден.

Президент США говорив про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та участі в ньому винищувачів F-16. Він вважає, що F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті.