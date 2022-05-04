Українська тенісистка Калініна перемогла чинну чемпіонку US Open
Українка Ангеліна Калініна перемогла британку Емму Радукану в 1/8 фіналу турніру WTA в Мадриді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Калініна, яка займає в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) 37-ме місце, виграла у 11-ї ракетки світу Радукану з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.
Британка є чинною переможницею турніру Grand Slam - US Open.
На шляху до чвертьфіналу українка також здолала американку Слоун Стівенс, яка виграла Відкритий чемпіонат США-2017, та колишню першу ракетку світу іспанку Гарбіньє Мугурусу.
Турнір WTA у Мадриді
1/8 фіналу
3 травня
Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:2, 2:6, 6:4
- 1 травня Ангеліна Калініна перемогла колишню першу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу на турнірі WTA в Мадриді.
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