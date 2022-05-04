Українська тенісистка Калініна перемогла чинну чемпіонку US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Калініна, яка займає в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) 37-ме місце, виграла у 11-ї ракетки світу Радукану з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

Британка є чинною переможницею турніру Grand Slam - US Open.

На шляху до чвертьфіналу українка також здолала американку Слоун Стівенс, яка виграла Відкритий чемпіонат США-2017, та колишню першу ракетку світу іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Турнір WTA у Мадриді

1/8 фіналу

3 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія) 6:2, 2:6, 6:4

1 травня Ангеліна Калініна перемогла колишню першу ракетку світу Гарбіньє Мугурусу на турнірі WTA в Мадриді.

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