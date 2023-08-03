Українська тенісистка Костюк перемогла шосту ракетку світу
Українка Марта Костюк здолала Каролін Гарсію з Франції та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Вашингтоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
3 серпня у 1/8 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації у США Костюк, яка займає у рейтингу WTA 34-те місце, переграла шосту ракетку світку з рахунком 6:2, 6:3.
У наступному колі українка зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою (18).
Як виступає у Вашингтоні Світоліна
У чвертьфіналі цього турніру також зіграє інша українка - Еліна Світоліна. Вона 2 серпня переграла у 1/8 фіналу росіянку Дар'ю Касаткіну, яка виступає в нейтральному статусі - 6:2, 6:2.
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею гри між американками Джесікою Пегулою (4) та Пейтон Стернс (59).
Результат
Турнір WTA у Вашингтоні
Жінки, 1/8 фіналу
3 серпня
Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) 6:2, 6:3
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