Про це повідомляє Еспресо.TV.

3 серпня у 1/8 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації у США Костюк, яка займає у рейтингу WTA 34-те місце, переграла шосту ракетку світку з рахунком 6:2, 6:3.

У наступному колі українка зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою (18).

Як виступає у Вашингтоні Світоліна

У чвертьфіналі цього турніру також зіграє інша українка - Еліна Світоліна. Вона 2 серпня переграла у 1/8 фіналу росіянку Дар'ю Касаткіну, яка виступає в нейтральному статусі - 6:2, 6:2.

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею гри між американками Джесікою Пегулою (4) та Пейтон Стернс (59).

Результат

Турнір WTA у Вашингтоні

Жінки, 1/8 фіналу

3 серпня

Марта Костюк (Україна) - Каролін Гарсія (Франція) 6:2, 6:3