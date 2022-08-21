Українська тенісистка виграла турнір WTA та здобула найбільшу перемогу в кар'єрі
Українка Людмила Кіченок виграла престижний турнір WTA в Цинциннаті в парному розряді з Оленою Остапенко з Латвії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному турнірі серії WTA 1000 (Жіночої тенісної асоціації) у США Людмила Кіченок та Олена Остапенко перемогли американку Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійку Еллен Перес – 7:6, 6:3.
Українка виграла парні змагання всьоме у кар'єрі, а на турнірі WTA 1000 вперше у кар'єрі. Наразі це її найбільша перемога за весь час виступів.
Турнір WTA в Цинциннаті
Жінки. Пари
Фінал
21 серпня
Людмила Кіченок - Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Ніколь Меліхар-Мартінес - Еллен Перес (США/Австралія) – 7:6, 6:3
- 8 липня Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко зупинилися у півфіналі Вімблдону.
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