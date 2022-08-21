Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фінальному турнірі серії WTA 1000 (Жіночої тенісної асоціації) у США Людмила Кіченок та Олена Остапенко перемогли американку Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійку Еллен Перес – 7:6, 6:3.

Українка виграла парні змагання всьоме у кар'єрі, а на турнірі WTA 1000 вперше у кар'єрі. Наразі це її найбільша перемога за весь час виступів.

Турнір WTA в Цинциннаті

Жінки. Пари

Фінал

21 серпня

Людмила Кіченок - Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Ніколь Меліхар-Мартінес - Еллен Перес (США/Австралія) – 7:6, 6:3

8 липня Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко зупинилися у півфіналі Вімблдону.

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