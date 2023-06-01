Українське Міноборони закликало Австралію приєднатися до танкової коаліції
Міністерство оборони України запросило Австралію приєднатися до танкової коаліції та закликало надати нашій країні танки Abrams М1А1
Про це написало Міністерство оборони України в Twitter.
"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - йдеться в повідомлені.
Також Міноборони записало відео, яке свідчить про те, що Австралія отримала від США 59 вживаних танків Abrams M1A1, але зараз ці машини замінені на новіші M1A2.
Танкова коаліція
Танкова коаліція - це неформальне об'єднання країн, які погодились постачати Україні танки.
Над наданням Україні основних бойових танків "Леопард" (Leopard) для протидії Росії співпрацюють, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойовиків танків Challenger.
Як відомо, у березні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.
- 29 травня міністерство оборони України звернулося до Австралії з проханням надати нашій країні бронеавтомобілі Hawkie та закликало приєднатися до міжнародної танкової коаліції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе