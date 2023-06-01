Про це написало Міністерство оборони України в Twitter.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога і, як наслідок, повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", - йдеться в повідомлені.

Також Міноборони записало відео, яке свідчить про те, що Австралія отримала від США 59 вживаних танків Abrams M1A1, але зараз ці машини замінені на новіші M1A2.

Танкова коаліція

Танкова коаліція - це неформальне об'єднання країн, які погодились постачати Україні танки.

Над наданням Україні основних бойових танків "Леопард" (Leopard) для протидії Росії співпрацюють, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойовиків танків Challenger.

Як відомо, у березні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2 для підготовки до майбутнього контрнаступу.