Українське посвідчення водія можна використовувати в Польщі до кінця 2023 року
У Польщі дозволили використовувати українські посвідчення водія до 31 грудня 2023 року, навіть якщо термін їхньої дії закінчився
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції України.
Зазначають, що це стало можливим після того, як до закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" внесли зміни. Їх ухвалили в Польщі 13 січня 2023 року.
Крім того, до 31 грудня 2023 року усі громадяни України, які в'їхали на територію Польщі на автомобілі з державними реєстраційними номерами України та мають українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, можуть вільно пересуватися територією цієї країни без виїзду в Україну.
"Вказане положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року", - ідеться в повідомленні.
- 8 лютого стало відомо, що Польща найближчим часом відправить обладнання, яке необхідне для відновлення енергетичного сектора України/
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