Польща планує надати Україні черговий пакет енергетичної допомоги

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає Укрінформ.

Він уточнив, що польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, яке необхідне для енергетичного сектора.

"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України",- зазначив він.

Вавжик наголошує, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС. Допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Заступник міністра додав, що Польща є координатором серед держав-членів Європейського Союзу в справі підтримки України в енергетичній сфері.