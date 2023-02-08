Польща планує надати Україні черговий пакет енергетичної допомоги
Польща найближчим часом відправить обладнання, яке необхідне для відновлення енергетичного сектора України
Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, передає Укрінформ.
Він уточнив, що польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну обладнання, яке необхідне для енергетичного сектора.
"Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України",- зазначив він.
Вавжик наголошує, що перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС. Допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.
Заступник міністра додав, що Польща є координатором серед держав-членів Європейського Союзу в справі підтримки України в енергетичній сфері.
- 24 січня Польща надіслала Німеччині офіційний запит із проханням дозволити передати танки Leopard 2 Україні.
- 26 січня стало відомо, що Польща зможе поставити танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів.
- Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив на тому, що його країна готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.
- Вже 31 січня стало відомо, що Польща прагне скоротити термін навчання українських військовослужбовців на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів, що вдвічі менше за стандартний.
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