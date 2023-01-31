Польща планує підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

"Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п'ять тижнів", – сказав агенції майор Мацей Банашинський, командир польського навчального центру Leopard.

Окрім цього, за його словами, польські інструктори будуть проводити навчальні курси для екіпажів танків і для водіїв.

"Крім того, зараз ми проводимо курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, яке супроводжує Leopard", – додав польський майор.

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Також зазначається, що Варшава офіційно не підтверджувала, де саме українські військові будуть проходити навчання в Польщі, та опитані Reuters експерти сходяться на тому, що це може бути село Сьвентошув на заході Польщі.

Додається, що у Сьвентошуві розташований один із трьох європейських навчальних центрів Leopard, два інші – у Німеччині та Швейцарії.

Також наголошується, що у центрі одночасно можуть проходити підготовку 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Стандартний термін навчання керування Leopard 2 становить десять тижнів.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України.

26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

27 січня стало відомо, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.

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