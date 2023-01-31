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Польща планує підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів

31 січня, 2023 вiвторок
22:00
війна з Росією танки Leopard

Польща прагне скоротити термін навчання українських військовослужбовців на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів, що вдвічі менше за стандартний

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

"Якщо ми інтенсифікуємо підготовку, інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо підготувати цілий екіпаж за п'ять тижнів", – сказав агенції майор Мацей Банашинський, командир польського навчального центру Leopard.

Окрім цього, за його словами, польські інструктори будуть проводити навчальні курси для екіпажів танків і для водіїв.

"Крім того, зараз ми проводимо курси для механіків з озброєння, шасі та обладнання, яке супроводжує Leopard", – додав польський майор.

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Також зазначається, що Варшава офіційно не підтверджувала, де саме українські військові будуть проходити навчання в Польщі, та опитані Reuters експерти сходяться на тому, що це може бути село Сьвентошув на заході Польщі.

Додається, що у Сьвентошуві розташований один із трьох європейських навчальних центрів Leopard, два інші – у Німеччині та Швейцарії.

Також наголошується, що у центрі одночасно можуть проходити підготовку 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Стандартний термін навчання керування Leopard 2 становить десять тижнів.

  • 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.
  • Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України.
  • 26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.
  • 27 січня стало відомо, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.

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Польща
зброя
ЗСУ
зброя для України
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