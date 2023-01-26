Польща зможе поставити танки Leopard 2 Україні протягом кількох тижнів

Про це повідомляє Radio Plus з посиланням на заяву заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевіча.

"Я переконаний, що Польща поставить танки Leopard в Україну протягом кількох тижнів", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли в Україну прибудуть танки Leopard 2.

За його словами, щойно українські військові пройдуть навчання, Польща буде "готова передати це обладнання українській стороні".

Крім того, Войцех додав, що Польща інтенсивно створює коаліцію держав на танках, і нагадав, що зараз у Європі перебуває понад 2000 Leopard.

Також на запитання, чи допоможе важка техніка Україні перейти в контрнаступ, політик відповів, що "вжито всіх дій, щоб Україна могла перемогти у війні".

Заступник міністра підкреслив, що згідно з даними розвідки, Росія планує розпочати наступ на Україну і знову "завдасть удару з території Білорусі".

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Тоді ж Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

За даними видання Spiegel, Україна має отримати 80 танків від західних партнерів: два батальйони Leopard можуть бути в ЗСУ вже наприкінці березня.

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