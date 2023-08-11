Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".



"На Донеччині наші підрозділи мають просування. Просування в бік Новосілки та Кліщіївки. На Горлівському напрямку, де безпосередньо працює наший підрозділ, йде контрбатарейна боротьба. Саме про це говорив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Тому про вже можна говорити. Наша артилерія дуже добре працює по окупаційних військах", - розповів Фірсов.



Військовослужбовець також розповів про активність ворожої авіації на Горлівському напрямку



"Активна робота нашої артилерії на Горлівському напрямку дуже надихає піхоту. Ми чуємо постійні постріли в бік противника. Хочу додати дуже важливу інформацію. Останнім часом ми вперше почали чути від наших артилеристів, що їм вистачає боєприпасів і саме 155-мм артилерійських снарядів. Тобто боєприпасів вже вистачає. З неприємного, ми далі маємо проблеми з ворожою авіацією. Російська авіація дуже активна на нашому напрямку", - додав він.

Збільшення виробництва боєприпасів у світі

Відзначимо, що до безпрецедентного збільшення виготовлення боєприпасів для потреб України вдався і ЄС. 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України.

2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.

Згодом головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.

1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України.

А 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК. 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.

25 липня у ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України.

9 серпня стало відомо, що Міністерство оборони США модернізує оборонно-промислову базу і розширює виробництво критично важливих боєприпасів, зберігаючи відданість підтримці України