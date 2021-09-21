Українські банки за вісім місяців 2021 року збільшили прибуток у майже півтора рази, - НБУ

Про це пресслужба Національного банку України (НБУ) повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, упродовж січня-серпня 2021 року платоспроможні банки отримали 45,6 млрд грн чистого прибутку, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року - 32,6 млрд грн.



Зазначається, що доходи банків при цьому зросли на 2% порівняно з січнем-серпнем 2020 року і становили 172,7 млрд грн. Витрати зменшилися на 7% - до 127,1 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb