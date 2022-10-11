Українські біженці у Польщі частково оплачуватимуть вартість проживання у центрах масового розміщення
Біженці з України, які проживають у Польщі в центрах масового розміщення, невдовзі частково оплачуватимуть вартість такого проживання
Польський уряд готується запровадити часткову оплату за перебування у центрах масового розміщення біженців з України, повідомляє Yavp.pl.
Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер, така оплата буде запроваджена орієнтовно з середини листопада. Пов'язано це з тим, що Польща більше не може брати на себе всі витрати, до того ж велика кількість біженців з України вже знайшли собі роботу й мають певні доходи.
Згідно з планами уряду, біженці з України мають оплачувати половину вартості проживання в центрах масового розміщення. Однак будуть і певні винятки. Наприклад, від оплати 50% вартості планують звільнити людей пенсійного віку, які вже не працюють, людей з інвалідністю, а також багатодітних матерів-одиначок. Остаточне рішення щодо цього має бути оприлюднене вже скоро.
На сьогодні в Польщі в центрах масового розміщення перебуває близько 80 тисяч біженців з України. Один із найбільших таких центрів розташований в місті Надажин, де перебуває майже 2 тис осіб.
Нагадаємо, раніше Павел Шефернакер зазначив, що великого напливу до Польщі нових біженців з України восени-взимку, ймовірно, не варто очікувати.
"Я хотів би чітко підкреслити, що зараз немає передумов, аби очікувати нової великої кількості біженців з України. Проте в нинішній ситуації ми все одно повинні бути приготовані, тому ведемо перемовини з нашими партнерами, провели анкетування серед біженців у Польщі, аби в найближчі тижні вживати нових заходів", – сказав він на початку вересня під час Економічного форуму в місті Карпач (Нижньосілезьке воєводство).
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