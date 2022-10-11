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Українські біженці у Польщі частково оплачуватимуть вартість проживання у центрах масового розміщення

11 жовтня, 2022 вiвторок
11:08
Суспільство біженці Німеччина

Біженці з України, які проживають у Польщі в центрах масового розміщення, невдовзі частково оплачуватимуть вартість такого проживання

Польський уряд готується запровадити часткову оплату за перебування у центрах масового розміщення біженців з України, повідомляє Yavp.pl.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та урядовий уповноважений у справах біженців Павел Шефернакер, така оплата буде запроваджена орієнтовно з середини листопада. Пов'язано це з тим, що Польща більше не може брати на себе всі витрати, до того ж велика кількість біженців з України вже знайшли собі роботу й мають певні доходи.

Згідно з планами уряду, біженці з України мають оплачувати половину вартості проживання в центрах масового розміщення. Однак будуть і певні винятки. Наприклад, від оплати 50% вартості планують звільнити людей пенсійного віку, які вже не працюють, людей з інвалідністю, а також багатодітних матерів-одиначок. Остаточне рішення щодо цього має бути оприлюднене вже скоро.

На сьогодні в Польщі в центрах масового розміщення перебуває близько 80 тисяч біженців з України. Один із найбільших таких центрів розташований в місті Надажин, де перебуває майже 2 тис осіб. 

Нагадаємо, раніше Павел Шефернакер зазначив, що великого напливу до Польщі нових біженців з України восени-взимку, ймовірно, не варто очікувати. 

"Я хотів би чітко підкреслити, що зараз немає передумов, аби очікувати нової великої кількості біженців з України.  Проте в нинішній ситуації ми все одно повинні бути приготовані, тому ведемо перемовини з нашими партнерами, провели анкетування серед біженців у Польщі, аби в найближчі тижні вживати нових заходів", –  сказав він на початку вересня під час Економічного форуму в місті Карпач (Нижньосілезьке воєводство).

  • Нагадаємо, Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу
  • До слова, 4 млн осіб перебувають під "парасолькою" Директиви, що дає можливість отримати підтримку у пошуку житла, в сфері охорони здоров'я та можливість вийти на ринок праці
  • 6 жовтня суд Нідерландів зобов'язав уряд привести умови в центрах екстреного надання притулку до стандартів ЄС і заявив, що вразливі біженці більше не повинні там розміщуватися
  • 6 жовтня у Le Figaro повідомили, що у Франції запроваджують виплати французьким родинам, які приймають українських біженців. За кожного з них держава виділятиме 150 євро на місяць. Гроші призначатимуться тим, хто прийме людей з України незалежно від їхньої національності. На фінансову підтримку матимуть право домогосподарства, які узгодили приймання біженців з державою.

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Світ
біженці з України
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