Складний і виснажливий рік, коли велика кількість наших громадян, в основному мами з дітьми, опинилися у вимушеній еміграції, вже позаду. І тепер можна говорити про певні нові аспекти в їхньому житті. В основному усі вже більш-менш адаптувалися і визначили тимчасові пріоритети. Остаточне рішення їм ще належить прийняти.

Як уже відомо, до місцевих бюджетів ті українці, які пішли працювати, сплатили й витратили у Європі близько 20 млрд євро, а до України перерахували своїм близьким і рідним понад 10 млрд євро. Усі дані є у відкритому доступі європейських статистичних агенцій та й на сайтах наших ЗМІ. Тобто загалом вони перекрили будь-які соціальні витрати європейських держав на прихисток. Але питання у тому, що ця вагома деталь не стосується і не знімає відповідальності з тих, хто ще досі отримує соціальну допомогу. Тому що кожен, хто закономірно на початках її одразу отримав і усі пов’язані з цим блага, тепер за певних обставин може бути цього позбавлений.

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Усе частішими стали випадки виявлення необлікованих доходів у тих, хто досі має підтримку від держави. І якщо раніше до власників квартир та іншої нерухомості вдома, банківських рахунків, об’ємних авто, запитань не було, то сьогодні це усе частіше призводить до виникнення проблем із місцевими соціальними органами

Усе частішими стали випадки виявлення необлікованих доходів у тих, хто досі має підтримку від держави. І якщо раніше до власників квартир та іншої нерухомості вдома, банківських рахунків, об’ємних авто, запитань не було, то сьогодні це усе частіше призводить до виникнення проблем із місцевими соціальними органами. До прикладу, регулярні надходження на банківську карту особи, яка отримує соціальну допомогу майже обов’язково призводить до зменшення допомоги саме на означену в доходах суму. Це можуть бути будь-які кошти: від оренди помешкань, що залишилися вдома, пенсійні або "дитячі" гроші, зарплатня від онлайн роботи та ін. Ці надходження також можуть стати причиною у повній відмові у наданні пакета соціальної допомоги, якщо вони становлять значні суми на погляд спеціальної соціальної дорадчої комісії. І тоді вже ні сльози, ані вмовляння не допоможуть. Вихід один – іти працювати, хоча б на кілька годин на день.

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До прикладу, історія з регулярним отриманням однієї із наших співвітчизниць грошей на карту від її романтичного друга стала відомою соціальній службі, яка має право, допоки ви від них залежні, перевіряти не лише вашу присутність у вашій орендованій квартирі, але й присутність у ній інших осіб. А також ваших банківських рахунків, якщо виникнуть запитання. Відмовити їм у цьому ніхто не має права, адже ви повинні звітувати про кожен ваш крок тим, хто вас підтримує. І приватне життя тут не є таким уже й приватним, адже якщо ви живете разом, то вас трактують як подружжя, а отже виплати вам не належаться. За умови, що ви до того не працювали. Можна, звичайно, найняти адвоката і судитися зі службами. Та це, якщо і дасть ефект, то не тривалий. Все одно згодом доведеться іти працювати, попри рівень володіння мовою.

Приватне життя тут не є таким уже й приватним, адже якщо ви живете разом, то вас трактують як подружжя, а отже виплати вам не належаться. За умови, що ви до того не працювали.

Наших усюди багато і вони різні. Особливо мене захоплюють і окрилюють дружини військовослужбовців, які і мовні курси проходять, і дітей виховують, і на роботу ходять, лише б постійно бути зайнятою і не думати про чоловіка на передовій. Про дітей – окрема мова, в окремому дописі. Цікавенна тема і головне, перспективна!

Та найбільше несприйняття викликають ті з українських громадян, які вважають, що їхні розваги та безтурботне життя мають оплачувати європейські платники податків. Про моральний аспект справи взагалі не пишу, адже у їхній власній країні іде війна. Україна буквально лежить під зовнішньою фінансовою крапельницею… І це не вкладається у систему цінностей жодного європейця. Виникає запитання: невже ті особи не розуміють, що громадянський та моральний обов’язок кожного українця – підтримувати ЗСУ усіма можливими способами й засобами?! Та кожного перевірять і приструнять. Нас дисциплінують європейські закони – і це добре. Залишається сподіватися, що з усім цим багажем українці, котрі повернуться додому згодом, стануть більш обачними та вимогливими один до одного та до себе.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ніка Нікалео, письменниця

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