Про це повідомляє газета Irish Examiner.

За даними видання, деякі біженці поскаржилися на те, що їм доводиться щодня проходити щонайменше кілометр до того готелю, де українцям організували харчування, бо там, де вони живуть, не годують.

Дехто скаржився на те, що був змушений приймати душ у вуличних кабінках, накритих брезентом.

Українці у своїх скаргах також зазначили, що приміщення, де їх розмістили, переповнені, в них погана вентиляція, немає місць для усамітнення та зберігання речей. Також у деяких кімнатах зафіксовано вологість і цвіль.

Зазначається, що ці скарги були подані ще у жовтні, але влада розповіла про них лише зараз. ЗМІ пише, що скарги від українців надходять украй рідко: вони "не хочуть скаржитися на погані умови проживання, побоюючись, що їх виселять із житла".

У відповідь на скарги українців у Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії заявили, що надані біженцям апартаменти "повинні відповідати закону, правилам охорони здоров’я та техніки безпеки, вимогам планування та можуть підлягати перевіркам низки органів влади з цього приводу, включаючи відповідний місцевий орган влади, Управління охорони навколишнього середовища HSE та Управління охорони здоров’я та безпеки", тож влада перевірить приміщення, щодо яких було подано скарги.

З 24 лютого до Ірландії прибуло понад 60 тисяч громадян України. Більшість із них живуть у 500 готелях по всій країні, які відведено під центри розміщення біженців.

14 грудня стало відомо, що українських біженців в Ізраїлі виселяють із наданого державою житла через закінчення терміну оренди.

Наприкінці листопада польський уряд схвалив законопроєкт, за яким українські біженці, що певний час мешкають у державних колективних центрах, мають частково платити за проживання.

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