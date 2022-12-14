Українських біженців в Ізраїлі виселяють із наданого державою житла: закінчився договір оренди
Із початку повномасштабного російського вторгнення Ізраїль прийняв 15 тисяч неєврейських біженців з України та надав державне житло для 100 з них, а тепер українців виселяють
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Згідно з повідомленням, минулого тижня держава сповістила українців про те, що їм треба шукати собі нове житло самостійно. Серед тих, хто може залишитися на вулиці, – особи з інвалідністю і діти з особливими потребами. Ці люди не визнаються біженцями в Ізраїлі, тож не мають права на офіційне працевлаштування та відкриття банківських рахунків.
В уряді Ізраїлю заявили, що причиною виселення є закінчення договору про оренду.
"Договір з одним із операторів, який приймає біженців через війну, закінчився... Період перебування за підтримки держави для біженців війни спочатку обмежували трьома місяцями, а потім знову і знову продовжували", – пояснили ізраїльські урядовці.
- Наприкінці листопада польський уряд схвалив законопроєкт, за яким українські біженці, що певний час мешкають у державних колективних центрах, мають частково платити за проживання.
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