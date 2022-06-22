Українські біженці зможуть обміняти у Швейцарії готівкову гривню на франки
НБУ продовжує розширювати програми обміну гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли переселенців з України, тепер біженці зможуть обміняти гривню на франки
Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.
"Обмін готівкової гривні на швейцарські франки для українців стартує 27 червня. Він доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна в розмірі до 10 000 грн на особу", - йдеться у повідомленні.
Допомагають зі здійсненням обміну банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня публікуватиметься інформація про обмінний курс.
- З 21 червня стартувала програма обміну готівкової гривні на євро в італійських банках. Громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у межах ліміту до 10 тис. грн на особу.
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