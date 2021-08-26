Українські богатирі встановили неймовірний світовий рекорд, вони перетягли літак "Мрія". Відео
Вісім українських атлетів встановили світовий рекорд з перетягування найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Подія трапилась на аеродромі "Антонов" у селищі Гостомель (Київська область). Богатирі перетягували літак з паливом. Вага склала 330 тонн.
Вісім спортсменів зуміли перетягнути Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. Вони побили рекорд 2010-го року, тоді силачів було 10, серед них був і знаменитий Василь Вірастюк.
Атлетики присвятили своє досягнення 30-літтю Незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".
Хто встановлював рекорд:
Сергій Конюшок,
Олександр Лашин,
Богдан Ксенчук,
Денис Дубровський,
Сергій Пономарьов,
Володимир Рекша,
Денис Бережник,
Віталій Герасимов.
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