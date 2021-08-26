Українські богатирі встановили неймовірний світовий рекорд, вони перетягли літак "Мрія". Відео

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Подія трапилась на аеродромі "Антонов" у селищі Гостомель (Київська область). Богатирі перетягували літак з паливом. Вага склала 330 тонн.



Вісім спортсменів зуміли перетягнути Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. Вони побили рекорд 2010-го року, тоді силачів було 10, серед них був і знаменитий Василь Вірастюк.



Атлетики присвятили своє досягнення 30-літтю Незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".



Хто встановлював рекорд:

Сергій Конюшок,

Олександр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровський,

Сергій Пономарьов,

Володимир Рекша,

Денис Бережник,

Віталій Герасимов.



ВІДЕО:



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb