Українські десантники відбили атаки під Мар'їнкою, а також знищили дві ворожі БМП

Про це повідомило у facebook командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Десантники 79-ої бригади ДШВ ЗСУ успішно відбили атаки противника під Мар'їнкою. Так, днями ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танка і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони. Такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, також зазначається, що одна БМП-2 противника наїхала на міну і вже не могла продовжувати рух далі. Наші бійці згодом розстріляли її з гранатомета.

Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу "Джавелін". Після того, як здетонував боєкомплект, у бойовій машині відірвало башту.

Додається також, що втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив.