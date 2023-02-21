Українські десантники відбили атаки під Мар'їнкою, а також знищили дві ворожі БМП
У вівторок, 21 лютого, стало відомо, що ворог втратив живу силу та дві БМП під час атаки під Мар'їнкою
Про це повідомило у facebook командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Десантники 79-ої бригади ДШВ ЗСУ успішно відбили атаки противника під Мар'їнкою. Так, днями ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танка і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони. Такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, також зазначається, що одна БМП-2 противника наїхала на міну і вже не могла продовжувати рух далі. Наші бійці згодом розстріляли її з гранатомета.
Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу "Джавелін". Після того, як здетонував боєкомплект, у бойовій машині відірвало башту.
Додається також, що втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив.
- 21 лютого стало відомо, що за добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, 10 танків і 5 безпілотників.
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