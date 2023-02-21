Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3326 (+10) од.

бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од.

артилерійських систем – 2338 (+4) од.

РСЗВ – 471 (+0) од.

засоби ППО ‒ 243 (+0) од.

літаків – 299 (+0) од.

гелікоптерів – 287 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од.

спеціальна техніка ‒ 226 (+1)

Остаточні дані уточнюються.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом 20 лютого ЗСУ збили 3 безпілотники, а також уразили батарею РСЗВ й кілька районів скупчення загарбників.