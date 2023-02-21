За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, 10 танків і 5 безпілотників
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 144 440 військових, 3326 танків, 2023 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3326 (+10) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6562 (+9) од.
- артилерійських систем – 2338 (+4) од.
- РСЗВ – 471 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од.
- літаків – 299 (+0) од.
- гелікоптерів – 287 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2023 (+5)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5210 (+1) од.
- спеціальна техніка ‒ 226 (+1)
Остаточні дані уточнюються.
Раніше Генштаб повідомив, що протягом 20 лютого ЗСУ збили 3 безпілотники, а також уразили батарею РСЗВ й кілька районів скупчення загарбників.
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