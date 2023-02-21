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Головна війна з Росією На окупованій Донеччині працівникам бюджетної сфери погрожують звільненням за відмову від набуття громадянства РФ, - Генштаб

На окупованій Донеччині працівникам бюджетної сфери погрожують звільненням за відмову від набуття громадянства РФ, - Генштаб

21 лютого, 2023 вiвторок
06:34
війна з Росією російські військові окупанти

У рамках примусової паспортизації на окупованій території Донеччині, зокрема у Горлівці, працівникам бюджетних організацій погрожують звільненням з 1 липня, якщо вони відмовляться набути громадянство Росії

Про це у ранковому зведенні 21 лютого передає Генштаб ЗСУ.

Зазначається, Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. 

Зокрема, працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. 

Працівники бюджетної сфери, які до 01 липня не отримають паспорти РФ, будуть звільнені із займаних посад.

ЗСУ збили 3 безпілотники, а також уразили батарею РСЗВ й кілька районів скупчення загарбників

Авіація Сил оборони за добу, 20 лютого, завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Також українські захисники збили 3 БПЛА типу "Ланцет".

А підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Сили оборони відбили атаки ворога в трьох областях

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка - Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка на Донеччині.

Росія завдала 6 ракетних, 28 авіаційних ударів та здійснила 86 обстрілів із РСЗВ

Протягом 20 лютого противник завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 

Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок вогню російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, школи та магазини. Є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворожі війська ведуть обстріли у різних регіонах та зосереджені на наступі по 5 напрямках

Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області; Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропілське і Краснопілля на Сумщині, а також понад 25 районів населених пунктів на Харківщині. 

Серед них – Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ. Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території російської федерації.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області.

Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів. 

Зокрема, це - Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. 

Серед них – Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

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