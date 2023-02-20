У Скадовську та Каланчаку росіяни погрожують забирати майно і позбавляти пенсій за відмову від паспорта РФ, - Генштаб

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством.

"В разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", - йдеться у дописі.

З початку доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари

Зазначається, що протягом доби противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Новопіль Донецької області; Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Павлівка, Новоіванівка, Кам’янське, Запорізьке, Вищетарасівка та Іллінка Запорізької області. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

Херсонський напрямок: від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них - Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Зокрема відомо, що 19 лютого з артилерії російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області з метою звинуватити та дискредитувати ЗСУ.

"Також, для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

У дописі також зазначається, що Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.