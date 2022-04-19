Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ окупантів із Томська, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у фейсбуці Генштабу ЗСУ.



"Нещодавно, в районі інтенсивних боїв, українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС російської федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь в міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця", - зазначили в повідомленні.





У той день під час бою із ЗСУ багато окупантів згоріло у знищених бойових машинах. Деяких окупантів ідентифікували тільки за наявними документами.





"Зокрема, під час огляду особистих речей одного представника “руського миру” з Оренбургу, молодшого сержанта Саккузиєва Кайрата наявні документи дають нам зрозуміти про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танку та закінчення інтенсивних курсів за програмою “виживання” при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться", - зауважили в Генштабі.





За погонами й нарукавними знаками ідентифікували знищеного лейтенанта Кочановського А.М. У Генштабі ЗСУ зазначили, що росіянин, як і десятки його товаришів по службі, загинув злочинцем.









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