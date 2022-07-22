Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown

Про це повідомляє ВВС

Зараз в Шотландії українські моряки вчаться експлуатувати тральщики Sandown, два з яких наша держава набуде у межах укладеного ще минулого року контракту. Йдеться про кораблі, які використовуються для пошуку та знищення мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів, а також для патрулювання. Навчання відбувається у форматі допомоги Великої Британії Україні у війні проти Росії.

Видання наголошує, що місце навчань, яке з метою безпеки не розголошувалося, відвідали заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов та заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

Володимир Гаврилов, зокрема, зауважив, що кораблі Sandown для Україн справді життєво важливі, адже в Чорному морі сьогодні через війну є дуже багато мін.

Українські військові 18 липня попередили, що через дводенний шторм у Чорному морі біля берегів України можуть з’явитися ворожі морські міни

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