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Українські фільми "Бачення метелика" і "Залізні метелики" покажуть у Гаазі

23 березня, 2023 четвер
16:46
Культура

Стрічки "Бачення метелика" і "Залізні метелики" представлять Україну в конкурсній програмі Міжнародного фестивалю Movies That Matter та нагадають про війну

Про це інформує Держкіно України.

"Картини "Бачення метелика" Максима Наконечного та "Залізні метелики" Романа Любого будуть показані на Міжнародному кінофестивалі про права людини Movies that Matter у Гаазі", - пише пресслужба.

Українські стрічки, які торкаються проблеми воєнних злочинів Росії в Україні, братимуть участь у конкурсній програмі Camera Justitia.

15-й Міжнародний кінофестиваль Movies that Matter пройде 24 березня - 1 квітня в Гаазі.

Бачення метелика

Дебютна повнометражна стрічка режисера Максима Наконечного. Сценарій написаний у співавторстві з письменницею та режисеркою Іриною Цілик. Картина брала участь у Каннському фестивалі, а також стала переможницею Одеського міжнародного кінофестивалю.

Головна героїня у виконанні акторки Ріти Бурковської - аеророзвідниця з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Проте нове життя приносить й нові виклики.

Продюсерки: Ліза Сміт, Дар'я Бассель та міжнародні копродюсери: Аніта Юка, Даґмар Седлачкова, Маріо Адамсон, Серхіо С. Аяла.

Країни виробництва: Україна (TABOR), Чехія (MasterFilm), Хорватія (4Film), Швеція (Sisyfos Film Production).

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Eurimages, Чеського кінофонду, Хорватського аудіовізуального центру, Шведського кіноінституту, Українського культурного фонду та Українського інституту.

Стрічка виходить в українських кінотеатрах 6 квітня.

Залізні метелики

Документальна стрічка режисера Романа Любого, який також відомий за проєктами "Зошит війни" та "Євромайдан. Чорновий монтаж".

Світова прем’єра картини відбулася в конкурсі кінофестивалю "Санденс", а європейська - на Берлінському міжнародному кінофестивалі. 

Стрічка досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події, та реакцію світової спільноти на злочин. Сюжет картини розгортається завдяки поєднанню документальних кадрів із сучасним театром та анімацією.

Продюсери: Андрій Котляр, Володимир Тихий, Давід Лехмер, Ізабель Бертолон і Тріні Гьотце.

Над фільмом працювали кінооб’єднання Babylon'13 у копродукції з німецькими компаніями TRIMAFILM та RBB/ARTE за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

В українських кінотеатрах фільм покажуть у липні цьогоріч.

Також раніше стало відомо, що фільм Ірини Цілик "Я і Фелікс" покажуть на Міжнародному кінофестивалі Movies that Matter в Гаазі.

  • 26 травня 2022 року в Каннах відбулася світова прем'єра української стрічки"Бачення метелика". Члени команди фільму влаштували в Каннах акцію протесту, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. 
  • 17 липня 2022 року компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 над ОРДО у 2014 році.  
  • Дебютна повнометражна стрічка Максима Наконечного "Бачення метелика" вийде в українських кінотеатрах 6 квітня.  
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