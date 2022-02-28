Українські футболісти-легіонери перевели на потреби армії понад 16 млн грн
Українські футболісти, які виступають закордоном, зробили волонтерські внески на потреби армії у розмірі 16 млн грн
Про це повідомляє "Трибуна".
За інформацією видання, українські футболісти-легіонери серед яких Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. До волонтерської акції також долучився тренер Сергій Ребров.
Спільними зусиллями футболісти вже перевели до фонду на потреби армії 500 тис. євро (близько 16,5 млн гривень). Сума продовжує збільшуватись.
- 27 лютого лідер кіберспортивної команди NaVi Олександр "S1mple" Костильов перерахував понад 1,5 млн грн на допомогу українській армії.
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