Українські хакери зламали сайт компанії Right Line, яка співпрацювала з російськими банками
Українські хакери зламали компанію, що забезпечує програмне забезпечення для захисту російських банків
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
Згідно з даними, компанія співпрацювала у тому числі з Tinkoff Bank, Альфа-Банком та Газпромбанком. Усього було злито близько 600 ГБ даних. Це резервні копії вихідних кодів продуктів компанії, внутрішня документація, хмарне сховище компанії зі службовими документами тощо.
"Як наслідок: тепер хакерам набагато простіше шукати вразливості у банківських додатках та на сайтах російських банків. Те саме стосується проєкту "Цифровий рубль" та "Системи Швидких Платежів", - йдеться у повідомленні.
- 19 серпня Служба безпеки України викрила у Києві підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України.
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