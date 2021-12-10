Українські клуби показали найгірший результат у єврокубках за останні 20 років
Українські футбольні клуби набрали найменше очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА за останні 20 років
Про це повідомляє Eurocups.
Усі українські команди припинили свої виступи у єврокубках у сезоні 2021/22. "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос" набрали для України 21 очко, що дорівнює 4,200 балам у таблиці коефіцієнтів.
"Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій. "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію ЛК.
4,2 бала у таблиці коефіцієнтів - найгірший результат України в єврокубках за останні 20 років. Востаннє менше було у сезоні 2001/02 – 3,625.
У рейтингу асоціацій Україна опустилась на 12-те місце. Найімовірніше, у сезонах 2022/23 і 2023/24 обидві українські команди стартуватимуть у Лізі чемпіонів з кваліфікації.
- 9 грудня у заключному турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Бодо-Глімт".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.91
Купівля 26.91Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.72
- Актуальне
- Важливе