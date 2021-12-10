Українські клуби показали найгірший результат у єврокубках за останні 20 років

Про це повідомляє Eurocups.



Усі українські команди припинили свої виступи у єврокубках у сезоні 2021/22. "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос" набрали для України 21 очко, що дорівнює 4,200 балам у таблиці коефіцієнтів.



"Динамо" та "Шахтар" посіли останні місця в своїх групах у Лізі чемпіонів, а "Зоря" не зуміла вийти в плей-офф Ліги конференцій. "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію ЛК.



4,2 бала у таблиці коефіцієнтів - найгірший результат України в єврокубках за останні 20 років. Востаннє менше було у сезоні 2001/02 – 3,625.



У рейтингу асоціацій Україна опустилась на 12-те місце. Найімовірніше, у сезонах 2022/23 і 2023/24 обидві українські команди стартуватимуть у Лізі чемпіонів з кваліфікації.





9 грудня у заключному турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию з норвезьким "Бодо-Глімт".

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