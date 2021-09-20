Українські лабораторії зможуть самостійно визначати штами коронавірусу: МОЗ отримало необхідне обладнання

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ.



"У Центрі громадського здоров'я України МОЗ з'явилося обладнання для секвенування (виявлення нових штамів) зразків SARS-CoV-2 виявлених в українських пацієнтів. Потужність секвенатора - 400 зразків на місяць", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що до цього часу Україна відправляла свої зразки на секвенування до лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що займало певний час.



При цьому міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що наявність лабораторії, яка може проводити секвенування - це питання національної безпеки.



За інформацією МОЗ, для лабораторних центрів у кожній області за бюджетні кошти було закуплено 58 автоматичних станцій пробопідготовки для виділення вірусу для подальшого аналізу, 55 приладів для виявлення збудника (ампліфікації), чотири роботизованих і автоматизованих системи, які автоматично забезпечуватимуть виконання екстракції РНК та внесення ампліфікаційної суміші з мінімальним залученням фахівців лабораторії.

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