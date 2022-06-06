Про це він написав у Facebook.

"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців",- зазначив він.

Нагадаємо,спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського є проблеми з психічним здоров'ям. За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України - це "психічна проблема".

МЗС України очікує від голови парламенту Угорщини довідку про стан психічного здоров’я у відповідь на слова про "психічні проблеми" Зеленського.