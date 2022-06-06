"Українські політики намагаються нас очорнити": очільник МЗС Угорщини підтримав слова спікера парламенту про "психічні проблеми" Зеленського
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав спікера угорського парламенту Ласло Кевера, який заявив про "психічні проблеми" президента Володимира Зеленського
Про це він написав у Facebook.
"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців",- зазначив він.
- Нагадаємо,спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського є проблеми з психічним здоров'ям. За словами Кевера, рішучість Зеленського і його риторика, якою він іноді жорстко просить партнерів про підтримку України - це "психічна проблема".
- МЗС України очікує від голови парламенту Угорщини довідку про стан психічного здоров’я у відповідь на слова про "психічні проблеми" Зеленського.
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