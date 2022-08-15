Українські повітряні сили знищили ворожий вертоліт Ка-52 на Донеччині
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ліквідували черговий ворожий гвинтокрил
Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що на Донеччині 15 серпня близько 8:00 підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знешкодили черговий вертоліт Ка-52 окупаційних військ РФ.
Як передає командування Повітряних сил, це вже третій за дві доби російський Ка-52, який успішно ліквідували ЗСУ.
- Станом на 15 серпня від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили близько 43 750 військових, 1876 танків, 4141 броньовану машину та 195 гелікоптерів
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