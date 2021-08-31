Українські прикордонники отримали пристрої для перевірки електронних COVID-сертифікатів
Прикордонники отримали пристрої для автоматизованої перевірки COVID-сертифікатів
Про це у Telegram повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).
Згідно з повідомленням, прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням "SafeBorder", яке передбачає можливість автоматизованої перевірки підроблених та недійсних сертифікатів та їх приналежності особі. Зазначається, що кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код.
Зазначається, що новий цифровий фільтр прикордонники вже використовують для підтвердження вакцинації, негативного результату тестування на COVID-19 або одужання від хвороби.
У пресслужбі зауважили, що наразі до мережі під'єднані майже 40 країн. На сьогодні прикордонники вже перевірили понад 60 тис. цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в'їзд в Україну.
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