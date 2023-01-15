Українські прикордонники вдарили по окупантах під Соледаром, - ДПСУ

Про це 15 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що днями українські прикордонники вдарили по виявленій з повітря позиції загарбників на лінії оборони в Соледарі. Росіяни ховалися в окопах і траншеях, але ЗСУ бомбардували їх дроном.

"На відео видно, що загарбники після влучання гранати стають як мінімум "трьохсотими". Та їм на допомогу ніхто не поспішає, адже не хоче поповняти їх лави … Ну, і традиційне… – вагнерівці забігають в будівлю в промисловій зоні, проте пильне "око" наших БПЛА фіксує цей момент. А артилерія однієї з бригад ЗСУ чітко робить свою справу", - мовиться в тексті пресслужби.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині

Боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Володимир Назаренко зазначив, що перша фаза битви за Бахмут виграна українською армією: навколо Соледара росіяни вже поклали величезну кількість своїх військових.

Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Євген Пригожин надалі намагався пропагувати роль ПВК Вагнера в захопленні Соледара, аби збільшити свій авторитет.

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