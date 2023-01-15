Українські прикордонники вдарили по окупантах під Соледаром, - ДПСУ
Днями на лінії оборони Соледара прикордонники зафіксували з повітря піхоту загарбників: вона була знищена бомбардуванням з дрона
Про це 15 січня повідомила Державна прикордонна служба.
Зазначається, що днями українські прикордонники вдарили по виявленій з повітря позиції загарбників на лінії оборони в Соледарі. Росіяни ховалися в окопах і траншеях, але ЗСУ бомбардували їх дроном.
"На відео видно, що загарбники після влучання гранати стають як мінімум "трьохсотими". Та їм на допомогу ніхто не поспішає, адже не хоче поповняти їх лави … Ну, і традиційне… – вагнерівці забігають в будівлю в промисловій зоні, проте пильне "око" наших БПЛА фіксує цей момент. А артилерія однієї з бригад ЗСУ чітко робить свою справу", - мовиться в тексті пресслужби.
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