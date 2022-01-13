Українські прикордонники візьмуть участь у морських, сухопутних та авіаційних навчаннях "Сі Бриз-2022"
У Одесі відбулася початкова конференція з планування цьогорічного українсько-американського навчання "Сі Бриз-2022", під час якого українські прикордонники тренуватимуться взаємодіяти з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морському, авіаційному та сухопутному компонентах
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Бійці однієї з прикордонних комендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобільного підрозділу "Дозор" візьмуть участь у протидесантних та антисаботажних заходах під час навчань.
"Морська охорона цьогоріч буде представлена 9-ма одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій всіх загонів Морської охорони ДПСУ", - йдеться в повідомленні.
За планом, кораблі та катери Морської охорони у складі інтернаціональних та міжвідомчих тактичних груп здійснюватимуть контроль цивільного судноплавства, проводитимуть артилерійські стрільби, відпрацьовуватимуть дії в нападі та обороні, в тому числі протидиверсійну оборону корабля, заходи протиповітряної оборони.
Учасники також братимуть участь у навчальних тренувальних операціях із рятування людей, пошуку судна-порушника та спільних оглядів з іноземними партнерами в рамках протидії незаконній міграції і ще до багатьох інших складових.
До тренувань на річковій ділянці, а цього року це буде не Дунай, а Дніпро - планується залучити сили Ізмаїльського загону Морської охорони.
Держприкордонслужба зазначає, що спецпризначенці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазному та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підготовки, від висадки з гелікоптера до виявлення небезпечних підводних об’єктів, їх підняття та знешкодження.
У службі нагадали, що кількість учасників і навчальних елементів Sea Breeze постійно зростає. Минулорічні навчання були наймасштабнішими за понад 20 років. У них брали участь 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. До участі у навчаннях 2022 року запрошення отримали більш ніж 60 країн та міжнародних організацій.
- Нагадаємо, 30 листопада Україна провела навчання із залученням авіації на кордоні із Білоруссю.
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