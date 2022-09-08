Українські розвідники знають, що окупанти планують зробити на ЗАЕС
Українська воєнна розвідка володіє повною інформацією про те, що відбувається на території окупованої Запорізької АЕС
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Воєнна розвідка України від початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф відстежує ситуацію довкола Запорізької АЕС власними силами і засобами і завдяки обміну з нашими партнерами. Тому про окупантів нам відомо майже все – і про його наміри, навіть ті, які поки що починали втілюватись в життя. Ми чітко бачимо дії ядерного терориста, яким є РФ", – зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Також він сказав, що у розвідці бачать "дії, які порушують гуманітарне право, несуть загрозу для життя мирного населення".
"Це і катування, і так звані фільтраційні заходи, що по суті є актами геноциду, це примус і терор персоналу станції, це обстріли цивільних об’єктів, які ведуться з території АЕС і як окупанти завозять військову техніку на територію ЗАЕС. Україна і світ інформацією володіють і вживають необхідних заходів", - додав Андрій Юсов.
- Нагадаємо, Росія не повідомляє своїх солдатів про ситуацію на півдні, а "мобілізованих" з "ДНР" без відома переводять на контракт
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.35Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе