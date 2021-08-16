Українські рятувальники повернулися після гасіння лісових пожеж у Греції
Українські рятувальники, які допомагали Греції гасити масштабні лісові пожежі, повернулися додому. Загін ДСНС зі 100 осіб приземлився в аеропорту "Київ"
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"16 серпня в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни - ред.) приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські вогнеборці. Вони брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Греції", - зазначили в ДСНС.
В аеропорту зведений загін українських рятувальників зустрічали міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова ДСНС Микола Чечоткін, рідні та близькі.
У Греції українські рятувальники ліквідували окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, низову пожежу на площі 1,7 гектара і верховою площею 350 квадратних метрів. Ними були врятовані два населені пункти - Спараті і Метохи.
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