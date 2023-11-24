Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"
В ніч проти 24 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Натомість сили ППО знищили усі три ворожі цілі
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БПЛА типу Shahed із південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі три безпілотники були знищені силами та засобами Повітряних Сил.
Натомість Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що ворог також застосував 2 керовані авіаційні ракети для чергової атаки.
- Звечора 23 листопада Росія розпочала комбіновану повітряну атаку по Україні: в хід пішли ракети та "шахеди". На Хмельниччині працювала ППО.
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