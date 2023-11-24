Українські сили ППО знищили вночі 3 "шахеди"

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БПЛА типу Shahed із південно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі три безпілотники були знищені силами та засобами Повітряних Сил.

Натомість Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що ворог також застосував 2 керовані авіаційні ракети для чергової атаки.