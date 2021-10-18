Українські вчені заявили про виявлення речовин, які можуть запобігти гострій пневмонії від COVID-19
Вчені Інституту молекулярної біології та генетики разом з Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України знайшли речовини, які можуть впливати на патогенетичні ланцюги коронавірусної хвороби та запобігти гострому запаленню легень
Про це повідомляє ІМБГ в Facebook.
"Дослідження ще тривають, але попередні їх результати дають підстави вважати, що підібрані сполуки є перспективними для створення в подальшому медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку коронавірусної хвороби - гострого респіраторного дистрес синдрому", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, вчені поставили собі за мету підібрати речовини, які, впливаючи на відповідний фермент клітин крові – гранулоцитів (нейтрофілів), блокуватимуть розвиток запального процесу. Цей фермент називається протеїнкіназа С бета, і він є ключовим для «діяльності» нейтрофільних позаклітинних пасток. Вони здатні вловлювати та затримувати «чужаків» - мікробів.
"Коли в наш організм потрапляє інфекція – віруси чи бактерії, - гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки, власне, - це сіті, «сплетені» з ДНК загиблих клітин крові. Проте під дією вірусу SARS-CoV-2 гранулоцити схильні до, образно кажучи, «масового самовбивства». Іншими словами - нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали би захистити організм, утворюється настільки багато, що вони призводять, навпаки, до його саморуйнування", - зауважили вчені.
Так, упродовж майже півтора року досліджень науковцям вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток. Науковці відділу біомедичної хімії ІМБГ виконали комп’ютерне моделювання для передбачення сполук з потрібною біологічною активністю, а відтак синтезували спрогнозовані сполуки.
Зазначається, що від їх тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів in vivo.
Науковці повідомляють, що підібрані сполуки мають перспективи в попередженні нейтрофіл-залежних ушкоджень при гострому запаленні легень у пацієнтів з коронавірусом.
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