Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Українські вчені заявили про виявлення речовин, які можуть запобігти гострій пневмонії від COVID-19

Українські вчені заявили про виявлення речовин, які можуть запобігти гострій пневмонії від COVID-19

18 жовтня, 2021 понедiлок
19:00
Наука Вчені COVID-19

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики разом з Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України знайшли речовини, які можуть впливати на патогенетичні ланцюги коронавірусної хвороби та запобігти гострому запаленню легень

Про це повідомляє ІМБГ в Facebook.

"Дослідження ще тривають, але попередні їх результати дають підстави вважати, що підібрані сполуки є перспективними для створення в подальшому медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку коронавірусної хвороби - гострого респіраторного дистрес синдрому", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, вчені поставили собі за мету підібрати речовини, які, впливаючи на відповідний фермент клітин крові – гранулоцитів (нейтрофілів), блокуватимуть розвиток запального процесу. Цей фермент називається протеїнкіназа С бета, і він є ключовим для «діяльності» нейтрофільних позаклітинних пасток. Вони здатні вловлювати та затримувати «чужаків» - мікробів.

"Коли в наш організм потрапляє інфекція – віруси чи бактерії, - гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки, власне, - це сіті, «сплетені» з ДНК загиблих клітин крові. Проте під дією вірусу SARS-CoV-2 гранулоцити схильні до, образно кажучи, «масового самовбивства». Іншими словами - нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали би захистити організм, утворюється настільки багато, що вони призводять, навпаки, до його саморуйнування", - зауважили вчені.

Так, упродовж майже півтора року досліджень науковцям вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток. Науковці відділу біомедичної хімії ІМБГ виконали комп’ютерне моделювання для передбачення сполук з потрібною біологічною активністю, а відтак синтезували спрогнозовані сполуки.

Зазначається, що від їх тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів in vivo.

Науковці повідомляють, що підібрані сполуки мають перспективи в попередженні нейтрофіл-залежних ушкоджень при гострому запаленні легень у пацієнтів з коронавірусом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
вчені
пневмонія
Коронавірус
Читайте також:
17 жовтня, 2021 неділя
Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю, - Financial Times
На Окрестіна. Мінськ
17 жовтня, 2021 неділя
"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
Юлія Привалова
17 жовтня, 2021 неділя
Донька мера Сокирян і сестра нардепа-"слуги", яка займається бізнесом у Києві, фотографується поруч з Кремлем та постить принизливі анекдоти про "бандерівців"
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.26
    Продаж 30.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
18 жовтня
19:17
ОБСЄ закликала окупантів розблокувати роботу спостерігачів у ОРДО, Україна назвала дії РФ руйнуванням Мінських угод
19:00
Карім Бензема
Тренер "Шахтаря" назвав футболіста, який заслужив "Золотий м'яч"
18:46
метрополітен
Метро Києва працюватиме на годину довше 19 жовтня
18:30
Зеленський
Зеленський скликає позачергове засідання Ради
18:26
Дмитро Пєсков
Речник Путіна заявив, що вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів"
18:21
Усик - Джошуа
Джошуа розпочав підготовку до реваншу з Усиком
18:13
Колін Пауелл
Помер перший темношкірий держсекретар США Пауелл
17:57
безпілотник
Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли з гранатометів
17:45
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін приїде до Києва 19 жовтня
17:35
Наталка Діденко
До України йде похолодання, - синоптик Наталка Діденко
17:11
СOVID
Хмельницька інфекційна лікарня на 99% заповнена хворими на COVID-19
17:06
Томас Бах
Наша миротворча місія вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральну територію, - президент МОК
16:49
Георгій Бущан
"Барселона" - "Динамо": які гравці киян вирушили на матч Ліги чемпіонів
16:47
Руслан Стефанчук
Рада повернеться до розгляду законопроєкту про скасування переведення годинників, - Стефанчук
16:38
газ
Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на листопад
16:35
Петро Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
16:25
вакцина
МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу
16:20
Юрій Вітренко
Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" і виступить проти надання сертифікату, - Вітренко
16:07
Віталій Кличко
"Посилення децентралізації": Кличко пообіцяв ініціювати створення у Києві районних рад
16:03
Перш ніж обкладати податками власників городів, Зеленський має відповісти за $40 млн у офшорах від Коломойського, - Ірина Геращенко
15:51
COVID-19
У Харкові зайняті усі COVID-ліжка з киснем, - міськрада
15:51
Андрій Лунін
Українець Лунін розпочав переговори з німецьким топ-клубом, він вирішив піти з "Реалу"
15:46
Юрій Вітренко
Вітренко розповів, який обсяг газу в українських сховищах насправді належить іноземцям
15:37
Друга партія додаткової військової допомоги від США прибула до України
15:32
вогонь Олімпіади-2022
У Греції запалили вогонь Олімпіади-2022
15:29
Сергій Лавров
РФ зупинить роботу свого представництва при НАТО
15:12
СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні
СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні
14:59
Олег Міщенко
Спорт поза політикою, в мене немає негативу до Росії, там мої друзі, - вихованець "Динамо" зробив неоднозначну заяву
14:59
вакцинація
Шмигаль доручив МОЗ оновити графіки щеплень від COVID-19 для кожної області
14:51
ОАСК
ОАСК просять скасувати наказ МОЗ про перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації
14:34
алкоголь
Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь
14:33
Олександр Петраков
Стало відомо, скільки тренер Петраков заробляє у збірній України
14:32
COVID-19
COVID-лікарні у Херсоні заповнені майже на 100%, - мерія
14:10
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble сфотографував "танець" двох спіральних галактик
13:54
Поліція з 21 жовтня почне перевіряти COVID-cертифікати за QR-кодом у громадських місцях
13:51
"Реал" - "Шериф"
"Реал" оголосив заявку на матч зі "Шахтарем" у Лізі чемпіонів
13:41
Руслан Стефанчук
"Бліда фантазія, яка обґрунтовується політичним бажанням": Стефанчук щодо заяв Разумкова про підписання закону про олігархів
13:23
Андрій Ярмоленко
Суркіс запропонував Ярмоленку закінчити кар'єру в "Динамо"
13:00
СБУ ліквідувала канал збуту наркотиків на Київщині: знайшли "товару" на майже 1 млн грн
12:55
коронавірус
Кузін: Спад COVID-хвилі очікується із середини листопада
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV