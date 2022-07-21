Українські видавництва передали майже 1 млн книг для вимушено переміщених дітей
Видавництва передали майже 1 000 000 примірників книг в межах акції "Українським дітям – українську книгу"
Про це повідомили у МКІП.
"Від початку акції "Українським дітям – українську книгу", започаткованої Держкомтелерадіо спільно з Офісом Президента України та Міністерством культури та інформаційної політики, українські видавництва передали на склади корпоративних підприємств ДАК "Укрвидавполіграфія" майже 1 мільйон примірників друкованої продукції", - йдеться у повідомленні.
У межах України найбільше книжок передали у Львівську область – понад 25 тисяч. Також близько 125 тисяч книг відправили в міста Кропивницький, Тернопіль, Дрогобич, Чернівці, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Ужгород та Хмельницький.
Понад 190 тисяч примірників літератури було передано за кордон, а саме:
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76 тис. – до Словаччини;
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45 тис. – до Польщі;
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майже 28 тис. – в Австрію;
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майже 8 тис. – до Англії;
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майже 5 тис. – до Німеччини;
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4 тис. – в Чехію;
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понад 2 тис. – в Швейцарію;
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по 2 тис. – в Нідерланди та Албанію;
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понад 2 тис. – в Хорватію;
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по 1 тис. – в Румунію та Угорщину.
Додають, що зараз майже 18 тис. примірників прямує в Словаччину та Австрію.
В рамках ще одного проєкту – "Книжки без кордонів" для українських дітей-біженців також було надруковано 127 тисяч примірників дитячих книжок. Наразі вони доступні у 15 країнах, за останній місяць до проєкту приєдналася Фінляндія.
- 10 липня ми повідомляли, що школи у Польщі прийняли 200 тисяч українських дітей. Очікується, що з нового навчального року приєднаються ще 200 тисяч.
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