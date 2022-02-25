Українські військові дали бій російським окупантам в районі Біловодська на Луганщині, ворог відступив до кордону РФ

Про це повідомляє пресштаб ООС у Facebook.



"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом", - йдеться в дописі.



Пресштаб інформує, що російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

