Про це інформує на сторінці у фейсбук заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу. В мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції та врятовано життя наших воїнів", – пише заступниця Міністра оборони України.



Військові вже проходять реабілітацію після хірургічного втручання та навіть самостійно ходять по палаті.



"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", – додає Ганна Маляр.

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