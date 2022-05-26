Українські військові хірурги провели унікальну операцію з видалення нирки після вогнепального поранення
Втручання провели в мобільному госпіталі у прифронтовому місті. Двом воїнам провели видалення нирки при вогнепальному пораненні
Про це інформує на сторінці у фейсбук заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
"Минулого тижня у військово мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу. В мобільному госпіталі виконані вже 2 такі операції та врятовано життя наших воїнів", – пише заступниця Міністра оборони України.
Військові вже проходять реабілітацію після хірургічного втручання та навіть самостійно ходять по палаті.
"Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі. Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених", – додає Ганна Маляр.
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