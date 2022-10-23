Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"На Бахмутському напрямку воїни 95-ої ОДШБр спалили дві ББМ противника", - наголосили в українському війську.

23 жовтня українські десантники показали, як захопили позицію росіян і змусили їх тікати, кинувши тіла інших окупантів.

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