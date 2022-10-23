ЗСУ показали, як захопили російську позицію та змусили окупантів тікати
Українські десантники показали, як захопили позицію росіян і змусили їх тікати, кинувши тіла інших окупантів
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України захопили одну з позицій російських загарбників. Зустріч із нашими захисниками пережили не всі росіяни. Їх поплічники ганебно втекли і навіть не спробували забрати тіла своїх, якими всіяні траншеї", - зауважили десантники.
- 21 жовтня українські військові показали, як ліквідовують росіян на Бахмутському напрямку за допомогою артилерії.
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