Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України захопили одну з позицій російських загарбників. Зустріч із нашими захисниками пережили не всі росіяни. Їх поплічники ганебно втекли і навіть не спробували забрати тіла своїх, якими всіяні траншеї", - зауважили десантники.

21 жовтня українські військові показали, як ліквідовують росіян на Бахмутському напрямку за допомогою артилерії.

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