Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90
Група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90
Про це повідомило у twitter міністерство оборони Великої Британії у понеділок, 6 лютого.
Міноборони Британії опублікувало світлини літака, який доправив групу військових, а також САУ AS90.
"Вітаємо український персонал, який прибув до Великої Британії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90", – йдеться в повідомленні. – AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та відвоювати територію".
Довідково. Британська самохідна артилерійська установка AS-90 (офіційне позначення – Gun Equipment 155 mm L131) розроблена й виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів. Основний користувач – сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.
- 15 січня 2023 року уряд Британії повідомив, що в новому пакеті військової допомоги, крім танків 14 Challenger 2, Україні передадуть 30 самохідних артилерійських установок AS90.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе