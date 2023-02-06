Про це повідомило у twitter міністерство оборони Великої Британії у понеділок, 6 лютого.

Міноборони Британії опублікувало світлини літака, який доправив групу військових, а також САУ AS90.

"Вітаємо український персонал, який прибув до Великої Британії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90", – йдеться в повідомленні. – AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та відвоювати територію".

Довідково. Британська самохідна артилерійська установка AS-90 (офіційне позначення – Gun Equipment 155 mm L131) розроблена й виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів. Основний користувач – сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ AHS Krab.