Українські військові спіймали російського окупанта під Гостомелем

Про це повідомляють Сухопутні війська України у Facebook.



На питання, як окупант опинився в Україні, він відповів, що йому сказали їхати на навчання.



Він додав, що строковик, ОМОНівець і дібрався в Україну на машинах.



Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.

23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.



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