Українські військові спіймали російського окупанта під Гостомелем
ПІд Гостомелем поліція затримала ще одного россійського військового
Про це повідомляють Сухопутні війська України у Facebook.
На питання, як окупант опинився в Україні, він відповів, що йому сказали їхати на навчання.
Він додав, що строковик, ОМОНівець і дібрався в Україну на машинах.
- Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.
- 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.
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