Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можу підтвердити, що вчора окупантів відкинули від Бахмута. Те, що роблять українські захисники у Бахмуті - це щось неперевершене. Як вони атакують, як вони відбивають атаки, як вони просочуються за лінію фронту, то ці російські морпіхи й близько не стоять з українськими силами спеціального призначення", - наголосив Довбня.

За його словами, на Бахмутському напрямку сконцентрована велика кількість окупантів.

"Потрібно багато снарядів, щоб перемолоти цю навалу. Вони йдуть і йдуть хвилями. У ворога немає продуманих атак, вони просто йдуть у лобову. Нашим командирам дозволяється приймати самостійні рішення з приводу дій на позиціях. Наші хлопці професійно оточують, беруть у полон та знищують противника", - підкреслив Довбня.

Українське військо за 6 листопада знищило ще 530 окупантів, 7 безпілотників і 6 танків Росії

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