Українські військові відкинули окупантів від Бахмута, - депутат Дружківської міськради Довбня
Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що на Донецькому напрямку ЗСУ оточують, беруть у полон та знищують противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Можу підтвердити, що вчора окупантів відкинули від Бахмута. Те, що роблять українські захисники у Бахмуті - це щось неперевершене. Як вони атакують, як вони відбивають атаки, як вони просочуються за лінію фронту, то ці російські морпіхи й близько не стоять з українськими силами спеціального призначення", - наголосив Довбня.
За його словами, на Бахмутському напрямку сконцентрована велика кількість окупантів.
"Потрібно багато снарядів, щоб перемолоти цю навалу. Вони йдуть і йдуть хвилями. У ворога немає продуманих атак, вони просто йдуть у лобову. Нашим командирам дозволяється приймати самостійні рішення з приводу дій на позиціях. Наші хлопці професійно оточують, беруть у полон та знищують противника", - підкреслив Довбня.
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